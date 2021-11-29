Как звали деда в фильме «Любовь и голуби»?

Наш ответ:

Одного из ключевых персонажей фильма «Любовь и голуби» зовут дядя Митя. Роль неугомонного старика исполнил Народный артист РСФСР Сергей Юрский. Интересно, что со своей экранной женой Натальей Теняковой актер состоял в браке и в реальной жизни. До этого Наталья была замужем за режиссером Львом Додиным, но во время съемок телеспектакля «Большая кошачья сказка» познакомилась с Юрским… и влюбилась с первого взгляда. Когда рассказала об этом мужу, тот не отнесся к ее словам всерьез, ведь Юрский, как и положено настоящей звезде, был недостижимым. К тому же он уже был женат на актрисе Зинаиде Шарко.