Как звали деда в фильме «Любовь и голуби»?

Елена Королева 29 ноября 2021 Дата обновления: 29 ноября 2021
Наш ответ:

Одного из ключевых персонажей фильма «Любовь и голуби» зовут дядя Митя. Роль неугомонного старика исполнил Народный артист РСФСР Сергей Юрский. Интересно, что со своей экранной женой Натальей Теняковой актер состоял в браке и в реальной жизни. До этого Наталья была замужем за режиссером Львом Додиным, но во время съемок телеспектакля «Большая кошачья сказка» познакомилась с Юрским… и влюбилась с первого взгляда. Когда рассказала об этом мужу, тот не отнесся к ее словам всерьез, ведь Юрский, как и положено настоящей звезде, был недостижимым. К тому же он уже был женат на актрисе Зинаиде Шарко.

Тем не менее спустя несколько лет Тенякова и Юрский, уже свободные от брачных уз, снова встретились и больше не расставались.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Любовь и голуби
Любовь и голуби комедия, мелодрама
1984, СССР
8.0
