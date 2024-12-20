Как зовут персонажа с щупальцами на лице из "Пиратов карибского моря"?

Наш ответ:

Персонаж с щупальцами на лице в «Пиратах Карибского моря» — это Дэйви Джонс, капитан корабля-призрака «Летучий Голландец». Он был человеком, но из-за разбитого сердца и сделки с богиней Каллипсо превратился в чудовище. Джонс — ключевой антагонист второй и третьей частей франшизы. Его лицо покрыто щупальцами, а борода напоминает щупальца кальмара.



Джонс — властный и жестокий, он управляет своей экипажем, состоящим из проклятых душ, заключённых в вечное рабство на его корабле. Его сердце хранится в сундуке, и тот, кто им владеет, может управлять капитаном. Он также играет на органе и вызывает Кракена, гигантского морского монстра, чтобы устранять врагов. Персонаж олицетворяет мрачность, неизбежность проклятия и силу морских глубин.