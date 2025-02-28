Как зовут обехъяну в "Короле льве"?

Наш ответ:

Рафики – один из второстепенных персонажей вселенной «Короля льва». При этом в полнометражных мультфильмах его имя никто не называет. Все зовут его «обезьяна» либо «бабуин». По имени Рафики называют только в мультсериалах, вышедших позже.



Напомним вам сюжет оригинала, ставшего классикой мировой анимации. Муфаса, великий Король Лев, становится отцом и получает наследника Симбу. Малыш с раннего возраста увлечён познанием мира, но его жизнь меняется, когда завистливый дядя Шрам замышляет заговор, чтобы захватить трон. Симба переживает утрату, предательство и изгнание, но, преодолев все трудности, он находит верных друзей и любовь. Пройдя через испытания, он возвращается, чтобы восстановить справедливость и вернуть себе трон, осознав, что значит быть настоящим Королём.