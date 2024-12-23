Как зовут ленивца в мультфильме "Ледниковый период"?

Ленивца в знаменитом мультфильме "Ледниковый период" зовут Сид.
Кратко напомним сюжет первой части. Во времена великого оледенения ленивец Сид, мамонт Мэнни и саблезубый тигр Диего неожиданно объединяются ради общего дела. Случайно наткнувшись на человеческого младенца, герои решают вернуть его племени. Однако их путь не из лёгких: суровый климат, опасные хищники и собственные разногласия постоянно ставят дружбу под испытание. Несмотря на различия, эта необычная троица учится работать в команде, находя в себе качества, которых раньше не замечала. Забавные приключения, трогательные моменты и неуклюжий саблезубый белкозубик Скрат делают историю незабываемой. "Ледниковый период" — это яркий мультфильм о дружбе, смелости и находчивости в самых экстремальных условиях.
