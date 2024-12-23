Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Как зовут ленивца в мультфильме "Ледниковый период"?

Как зовут ленивца в мультфильме "Ледниковый период"?

Олег Скрынько 23 декабря 2024 Дата обновления: 23 декабря 2024
Наш ответ:

Ленивца в знаменитом мультфильме "Ледниковый период" зовут Сид.

Кратко напомним сюжет первой части. Во времена великого оледенения ленивец Сид, мамонт Мэнни и саблезубый тигр Диего неожиданно объединяются ради общего дела. Случайно наткнувшись на человеческого младенца, герои решают вернуть его племени. Однако их путь не из лёгких: суровый климат, опасные хищники и собственные разногласия постоянно ставят дружбу под испытание. Несмотря на различия, эта необычная троица учится работать в команде, находя в себе качества, которых раньше не замечала. Забавные приключения, трогательные моменты и неуклюжий саблезубый белкозубик Скрат делают историю незабываемой. "Ледниковый период" — это яркий мультфильм о дружбе, смелости и находчивости в самых экстремальных условиях.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ледниковый период
Ледниковый период комедия, приключения, анимация, семейный
2002, США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Сценаристы все испортили? Почему фанаты отвернулись от Джихана во втором сезоне «Далекого города»
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше