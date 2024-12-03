Как зовут главных героев «Волшебника Изумрудного города»?

Меню
Олег Скрынько 3 декабря 2024 Дата обновления: 3 декабря 2024
Наш ответ:

«Волшебник Изумрудного города» — сказочная повесть Александра Волкова, написанная в 1939 году на основе детской книги американца Лаймена Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз» (1900). Волков переработал оригинальную историю, внеся в нее некоторые изменения. Главной героиней «Волшебника Изумрудного города» выступает девочка по имени Элли, которая вместе со своим псом Тотошкой вследствие урагана переносится из родного Канзаса в сказочную страну. Выясняется, что ураган наслала злобная ведьма Гингема, но она погибла, потому что домик Элли приземлился прямо на нее. С девочкой знакомится добрая чародейка Виллина. Она сообщает, что Элли сможет вернуться домой при помощи волшебника Гудвина, который проживает в Изумрудном городе. Элли и Тотошка направляются туда по дорожке из желтого кирпича. В дальнейшем спутниками и друзьями Элли становятся пугало Страшила, Железный Дровосек и Трусливый Лев. Кроме Гингемы и Виллины, в этом мире есть еще две колдуньи — злая Бастинда и добрая Стелла.

1 января 2025 года в прокат выйдет новая экранизация под названием «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». Это будет первая часть запланированной кинотрилогии. Второй фильм получил название «Волшебник Изумрудного города. Злая ведьма».

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича
Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича фэнтези, приключения
2025, Россия
5.0
