Как зовут главного героя фильма «Крепкий орешек»?

Олег Скрынько 18 декабря 2024 Дата обновления: 18 декабря 2024
Наш ответ:

«Крепкий орешек» — рождественский боевик 1988 года во главе с Брюсом Уиллисом. Актер сыграл офицера нью-йоркской полиции по имени Джон Макклейн. В канун Рождества он летит в Лос-Анджелес, чтобы попробовать наладить отношения со своей женой Холли. Она живет отдельно и пытается построить карьеру, работая в корпорации «Накатоми». Джон приезжает к Холли в небоскреб, где проходит рождественский корпоратив ее компании. На вечеринку внезапно врывается группа немецких террористов, которые берут присутствующих в заложники. Джону удается улизнуть от злодеев. В дальнейшем он противостоит террористам, поддерживая связь с одним из полицейских, оцепивших здание.

Крепкий орешек
Крепкий орешек триллер, криминал, боевик
1988, США
8.0
