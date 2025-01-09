Как зовут главного героя фильма "Бойцовского клуб"?

Наш ответ:

«Бойцовский клуб» - культовый фильм Дэвида Финчера, основанный на романе Чака Паланика. Как и в книге, в экранизации имя героя в сюжете намеренно не раскрывается. Чаще всего его называют просто "Неназванный рассказчик" или "Рассказчик". Центральную роль в кинокартине играет актер Эдвард Нортон.



Сотрудник страховой компании, измученный бессонницей и тяготами серой жизни, знакомится в командировке с Тайлером Дёрденом — харизматичным продавцом мыла с философией, провозглашающей саморазрушение высшей целью. Их дружба начинается с мордобоя на парковке, который неожиданно приносит им чувство свободы. Вместе они создают тайный Бойцовский клуб, где мужчины находят утешение в физической жестокости. Клуб быстро набирает популярность, превращаясь в движение, выходящее за рамки простых драк.