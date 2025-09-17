Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Как зовут Енота в фильме "Стражи галактики"?

Как зовут Енота в фильме "Стражи галактики"?

Олег Скрынько 17 сентября 2025 Дата обновления: 17 сентября 2025
Наш ответ:

«Стражи Галактики» — первая часть трилогии, которая является частью киновселенной Marvel. Трилогия получила высокие оценки и полюбилась миллионам зрителей, в том числе из-за обаятельных персонажей.

Как зовут Енота в фильме «Стражи Галактики»

В киновселенной Marvel один из самых ярких и харизматичных персонажей — енот по имени Ракета.

Хотя внешне он выглядит как обычное животное, на самом деле это результат генетических экспериментов и кибернетических улучшений. Благодаря этому Ракета не только разговаривает на человеческом языке, но и обладает выдающимся интеллектом, инженерными навыками и страстью к созданию и использованию самых сложных видов оружия. Его характер полон сарказма и колкой иронии, а за внешней грубостью скрывается уязвимая душа и преданность друзьям.

В «Стражах галактики» Ракета становится важной частью команды, внося юмор и энергию в происходящее, а также доказывая, что даже самый необычный герой может играть ключевую роль в спасении вселенной.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Стражи Галактики
Стражи Галактики фантастика, боевик, приключения
2014, США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
Пять фильмов Тиграна Кеосаяна, которые лучше всего показывают его путь в кино
Человека в шляпе из 3 сезона «Алисы в Пограничье» зря считали Джокером: кто же он на самом деле?
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше