Наш ответ:

«Стражи Галактики» — первая часть трилогии, которая является частью киновселенной Marvel. Трилогия получила высокие оценки и полюбилась миллионам зрителей, в том числе из-за обаятельных персонажей.

Как зовут Енота в фильме «Стражи Галактики»

В киновселенной Marvel один из самых ярких и харизматичных персонажей — енот по имени Ракета.



Хотя внешне он выглядит как обычное животное, на самом деле это результат генетических экспериментов и кибернетических улучшений. Благодаря этому Ракета не только разговаривает на человеческом языке, но и обладает выдающимся интеллектом, инженерными навыками и страстью к созданию и использованию самых сложных видов оружия. Его характер полон сарказма и колкой иронии, а за внешней грубостью скрывается уязвимая душа и преданность друзьям.



В «Стражах галактики» Ракета становится важной частью команды, внося юмор и энергию в происходящее, а также доказывая, что даже самый необычный герой может играть ключевую роль в спасении вселенной.