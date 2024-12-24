Как Уизли связаны с Малфоями?

Меню
24 декабря 2024
Наш ответ:

Семьи Уизли и Малфои в «Гарри Поттере» имеют интересные родственные связи и сложные отношения, которые играют важную роль в развитии сюжета. Давайте разберемся, как эти семьи связаны и почему между ними существует такая антипатия.

Родственные связи Уизли и Малфоев

Семья Уизли и семья Малфоев действительно имеют общие корни, хотя их связи могут показаться неочевидными. Уизли, хотя и считаются «поклонниками» магглов и более демократичными в вопросах магической крови, являются чистокровной семьей. Это означает, что их родословная тоже тянется веками, что ставит их на тот же уровень с такими семьями, как Малфои.
Однако у этих семей есть историческая связь через род Блэков.

Сендрелла Блэк, родственница Малфоев, вышла замуж за Септимуса Уизли, и в их семье родился Артур Уизли.

Таким образом, существует несколько поколений пересечений, что делает связи между Уизли и Малфоями не такими уж редкими, несмотря на их явную вражду в современном магическом обществе.

Почему Малфои ненавидят Уизли?

Малфои всегда являлись приверженцами идеалов чистокровности и сильного магического общества, где магглы и магглорожденные должны занимать подчиненное место. Их идеология тесно связана с превосходством чистокровных волшебников. В отличие от них, семья Уизли, хотя и принадлежит к чистокровным, не разделяет этих взглядов.

  • Политические и социальные различия

Артур Уизли, например, известен своими либеральными взглядами, поддерживает магглов и их изобретения, что для многих чистокровных волшебников, включая Люциуса Малфоя, является не только странным, но и опасным. Он не только не придерживается традиционных взглядов о превосходстве чистокровных, но и активно поддерживает идею интеграции магглов в магическое общество.

  • Гордость и презрение Малфоев

Семья Малфоев привыкла считать себя выше других, и их высокомерие распространяется не только на магглов и полукровок, но и на семьи, которые не придерживаются их идеологии. Семья Уизли, несмотря на свою чистокровность, выбрала иную, более демократичную позицию, что сделало их объектом презрения со стороны Люциуса и других Малфоев.

  • Экономический и социальный статус

Несмотря на то что Уизли являются старой чистокровной семьей, их экономическое положение всегда оставляло желать лучшего. Семья Малфоев, напротив, была богата и влиятельна. Люциус Малфой считает, что такие семьи, как Уизли, «не заслуживают» быть на одном уровне с ним, и его высокомерие, возможно, усугубляется именно этим социальным различием.

  • Отношения с Волдемортом

Семья Малфоев всегда поддерживала Тёмного Лорда, что еще больше усиливает противостояние с Уизли, члены которой активно боролись против его власти. Рон и его семья не поддерживали идеологии Волдеморта, и их борьба с Пожирателями смерти делала их врагами для таких сторонников, как Люциус Малфой.


Несмотря на наличие исторических связей и чистокровное происхождение, семьи Уизли и Малфои олицетворяют разные подходы и ценности в магическом обществе. Вражда между ними находит свое объяснение не только в социальных и политических различиях, но и в противостоянии идеалов и взглядов на магглов и чистокровных волшебников.

