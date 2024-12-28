Как связаны фильмы «Чарли и шоколадная фабрика» и «Вилли Вонка»?

Наш ответ:

«Чарли и шоколадная фабрика» — сказочная повесть британского писателя Роальда Даля, вышедшая в свет в 1964 году. Это произведение было экранизировано дважды — в 1971 году с Джином Уайлдером и в 2005 году с Джонни Деппом. Кроме того, в 2023 году вышел фэнтезийный мюзикл «Вонка», главную роль в котором исполнил Тимоти Шаламе. Эта картина является приквелом «Чарли и шоколадной фабрики» 1971 года, повествуя о становлении эксцентричного кондитера Вилли Вонки. Таким образом, на данный момент эта франшиза включает три полнометражных фильма. Отметим, что в 1972 году Даль выпустил продолжение своей повести — «Чарли и огромный стеклянный лифт». Также писатель планировал третью часть, но она так и не была написана.