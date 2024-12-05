Как снимали сцены с тиграми на корабле в фильме «Полосатый рейс»?

Наш ответ:

«Полосатый рейс» — советская комедия, премьера которой состоялась в 1961 году. По сюжету с помощью теплохода производится транспортировка тигров и львов. Присматривать за ними вынужден буфетчик. В ходе плавания маленькая обезьяна открывает клетки и выпускает хищников на свободу, что пугает всех, кто пребывает на борту судна. Исправить ситуацию берется племянница капитана.



На съемках были задействованы десять цирковых тигров под опекой Маргариты Назаровой и Константина Константиновского, а также лев Васька из Ленинградского зоопарка и шимпанзе по имени Пират из киевского зоопарка. О том, как проходили съемки с животными, можно узнать из короткометражного документального фильма «Внимание, тигры!» (1961). По словам оператора Дмитрия Месхиева, съемки были полны курьезов, так что документалка получилась даже веселее, чем художественный фильм. Во время съемок на корабле тигры лазили по мачте, гуляли на капитанском мостике и боролись с дрессировщиками на палубе.