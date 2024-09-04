Как снимали фильм «Чужой: Ромул»?

Наш ответ:

«Чужой: Ромул» — вышедший в 2024 году хоррор-триллер, который является очередной полнометражной частью знаменитой научно-фантастической франшизы «Чужой». Действие новой картины разворачивается между событиями, показанными в оригинальном «Чужом» (1979) и его сиквеле «Чужие» (1986).



Режиссер «Ромула» Феде Альварес решил вернуться к истокам, попытавшись соединить в своей картине лучшие аспекты первых двух частей. Главной особенностью производства «Ромула» стала минимизация использования компьютерной графики. Вместо этого творческая команда использовала практические эффекты там, где это было возможно. Например, для съемок была изготовлена аниматронная модель взрослой особи ксеноморфа. Благодаря этому смертоносный пришелец выглядит более устрашающе. Также известно, что для достижения максимального реализма мутанта-ксеноморфа сыграл бывший румынский баскетболист Роберт Боброцкий, чей рост составляет 231 см. В гриме он выглядит необычайно жутко.



Основные съемки «Чужого: Ромул» прошли в Будапеште с марта по июль 2023 года. Примечательно, что сцены снимались в хронологическом порядке.