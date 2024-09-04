Меню
Как снимали "Челюсти"?

Как снимали "Челюсти"?

4 сентября 2024
Наш ответ:

Основные сцены «Челюстей» снимались с акцентом на атмосферу ужаса: зрителю предлагалось увидеть происходящее как бы глазами акулы, которая фактически появлялась на экране лишь ближе к финалу. Огромная механическая акула, созданная командой спецэффектов под руководством Боба Мэтти, регулярно выходила из строя, что усложняло съемочный процесс. Модель приводилась в движение с помощью сложного манипулятора, установленного на погружаемой стальной платформе.

Несмотря на все трудности, результат превзошел все ожидания: фильм собрал в прокате США 260 миллионов долларов, а в других странах — 210,6 миллионов. «Челюсти» удостоились трех премий «Оскар», «Золотого глобуса» и множества других наград. Сегодня эта картина считается родоначальником жанра "летнего блокбастера", а Стивен Спилберг вошел в историю как один из самых успешных режиссеров всех времен.

Челюсти

Челюсти
Челюсти ужасы, триллер, приключения
1975, США
8.0
