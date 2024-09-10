Как смотреть «Пилу»?

Меню
Олег Скрынько 10 сентября 2024 Дата обновления: 10 сентября 2024
Наш ответ:

«Пила» — серия американских хорроров, которая является ярким образцом такого поджанра ужасов, как сплэттер. Его особенность состоит в максимально натуралистичном показе насилия и нанесения увечий. Оригинальная «Пила: Игра на выживание» (2004) была реализована как малобюджетный психологический триллер с элементами сплэттера. Успех этой картины привел к тому, что «Пила» превратилась во франшизу, в связи с которой возникло понятие «пыточное порно». На данный момент эта киновселенная включает десять фильмов, тогда как релиз одиннадцатой намечен на 2025 год. Смотреть эти картины можно в порядке их выхода в свет. Поскольку действие «Пилы 10» (2023) разворачивается между событиями, показанными в первой «Пиле» и «Пиле 2» (2005), ее можно смотреть после оригинального фильма. Выходили же части «Пилы» в таком порядке:

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Пила Х
Пила Х криминал, драма, ужасы
2023, США
7.0
Пила: Спираль
Пила: Спираль ужасы
2021, США
6.0
Пила 8
Пила 8 ужасы, триллер
2017, США / Канада
6.0
Пила 7
Пила 7 ужасы
2010, США
6.0
Пила 6
Пила 6 триллер, мистика, криминал, ужасы
2009, США / Канада / Великобритания / Австралия
6.0
Пила 5
Пила 5 криминал, триллер, ужасы, боевик, мистика
2008, США
6.0
Пила: игра на выживание
Пила: игра на выживание ужасы, триллер, криминал
2004, США
7.0
