Как смотреть «Пилу»?

Наш ответ:

«Пила» — серия американских хорроров, которая является ярким образцом такого поджанра ужасов, как сплэттер. Его особенность состоит в максимально натуралистичном показе насилия и нанесения увечий. Оригинальная «Пила: Игра на выживание» (2004) была реализована как малобюджетный психологический триллер с элементами сплэттера. Успех этой картины привел к тому, что «Пила» превратилась во франшизу, в связи с которой возникло понятие «пыточное порно». На данный момент эта киновселенная включает десять фильмов, тогда как релиз одиннадцатой намечен на 2025 год. Смотреть эти картины можно в порядке их выхода в свет. Поскольку действие «Пилы 10» (2023) разворачивается между событиями, показанными в первой «Пиле» и «Пиле 2» (2005), ее можно смотреть после оригинального фильма. Выходили же части «Пилы» в таком порядке: