Как называется песня из «Кавказской пленницы»?

Наш ответ:

В фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» звучат две песни. Песня, которую поет Нина, – это «Песенка про медведей», исполненная для фильма певицей Аидой Ведищевой. Наталья Варлей хотела сама спеть песню, но уступила Ведищевой в конкурсе на лучшее исполнение. Юрий Никулин исполняет песню «Если б я был султан». В ней было четыре куплета, но в фильме звучат только три – один вырезали из антиалкогольных соображений. Помимо песен, в фильме есть несколько музыкальных тем без слов.