Как называется гостиница из фильма «Кавказская пленница»?

Наш ответ:

Не секрет, что фильм Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», действие которого происходит на Кавказе, на самом деле снимался в Крыму, а именно – в Алуште и в Абхазии. И хотя улочки Алушты действительно напоминают кавказский город, есть в ней и объекты, которые сразу же с головой выдают настоящее место съемок. Один из таких объектов – здание турбазы «Юность», где, по сюжету, жил главный герой. На самом деле это гостиница при молодежном центре «Юность», и она очень выделяется среди прочих зданий Алушты своей специфической архитектурой и асимметричным фасадом.