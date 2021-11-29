Меню
Как называется гостиница из фильма «Кавказская пленница»?

Елена Королева 29 ноября 2021 Дата обновления: 29 ноября 2021
Наш ответ:

Не секрет, что фильм Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», действие которого происходит на Кавказе, на самом деле снимался в Крыму, а именно – в Алуште и в Абхазии. И хотя улочки Алушты действительно напоминают кавказский город, есть в ней и объекты, которые сразу же с головой выдают настоящее место съемок. Один из таких объектов – здание турбазы «Юность», где, по сюжету, жил главный герой. На самом деле это гостиница при молодежном центре «Юность», и она очень выделяется среди прочих зданий Алушты своей специфической архитектурой и асимметричным фасадом.

Что касается интерьерных сцен, снятых в гостинице, все они на самом деле снимались в павильонах киностудии «Мосфильм».

 





Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
1966, СССР

