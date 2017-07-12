Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Как называется фильм, где Жан Клод ван Дамм танцует?

Как называется фильм, где Жан Клод ван Дамм танцует?

Почемучка 12 июля 2017 Дата обновления: 12 июля 2017
Наш ответ:

Фильм, в котором Жан Клод ван Дамм танцует, называется «Кикбоксер».

Видео:

Теги: факты о фильме
Персоны, которые упомянуты в вопросе

Жан-Клод Ван Дамм
