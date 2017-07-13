Как называется фильм, где парень влюбляется в слепую девушку?

Наш ответ:

Фильм, в котором парень влюбляется в слепую девушку, называется «Без границ», выпущенный в 2015 году.



Действие фильма разворачивается в московском аэропорту, откуда главные герои отправляются в увлекательные приключения. Они путешествуют по живописным горным долинам Армении, узким улочкам Тбилиси, и встречают новогодние огни Москвы на пути к любви.



Фильм представляет собой альманах, посвященный международным и межличностным отношениям. В нем рассказываются три трогательные и душевные истории о том, что настоящая любовь не признает преград. Первая из них рассказывает о нападающем сборной России, который застревает в аэропорту из-за пограничника-футбольного болельщика. Во второй истории пожилой армянский музыкант ожидает приезда своего сына и его русской невесты. А события третьей части происходят на грузинском кладбище, где смотритель влюбляется в одну из посетительниц. В последнем сюжете московский мажор на спор соблазняет девушку, оказавшуюся слепой.



Главные роли исполнили Инна Чурикова, Олег Басилашвили, Александр Адабашьян, Анна Чиповская, Иван Янковский и Александр Паль.