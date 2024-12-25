Меню
Как называется фильм "Ёлки 4"?

Олег Скрынько 25 декабря 2024 Дата обновления: 25 декабря 2024
Наш ответ:

Четвертый фильм в киноальманахе «Ёлки» называется «Ёлки 1914» и был выпущен в 2014 году. Действие фильма разворачивается в Российской империи в 1914 году, на фоне начавшейся Первой мировой войны. В «Ёлках 1914» шесть новелл, каждая из которых рассказывает о жизни людей в различных частях империи: от больших городов до дворянских поместий и бедных семей.

Сюжеты охватывают различные социальные и личные темы. В одной из новелл солдат Иван собирает подписи за возвращение рождественской ёлки, в другой — фигуристы переживают трудности на международном чемпионате. Также показаны забавные и трогательные истории о деревенском парне, дружащем с медведем, и о друзьях, записавшихся добровольцами на войну. В одной из новелл встречается Фёдор Шаляпин, который помогает семье в беде.

Съёмочная группа фильма старалась достоверно передать атмосферу начала XX века, для чего были привлечены исторические консультанты, изучавшие костюмы, фотографии и ткани того времени.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ёлки 1914
Ёлки 1914 комедия
2014, Россия
4.0
