Как фамилия Жени из «Иронии судьбы»?

Главный герой легендарного фильма носит фамилию Лукашин. Интересно, что в сатирической пьесе Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского «С легким паром!, или Однажды в новогоднюю ночь…», которая впоследствии была переработана в сценарий, у персонажа была говорящая фамилия Алкашин. Затем авторы решили превратить пьесу в сценарий для телевизионного фильма, юмористическую линию заменили романтической, а для главного героя подобрали более лиричную фамилию.
Правда, исполнитель этой роли Андрей Мягков в интервью все равно сетовал на то, что после «Иронии судьбы» режиссеры начали приглашать его исключительно на роли пьяниц и неудачников.
