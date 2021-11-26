Меню
Как фамилия Жени из «Иронии судьбы»?

Елена Королева 26 ноября 2021 Дата обновления: 26 ноября 2021
Наш ответ:

Главный герой легендарного фильма носит фамилию Лукашин. Интересно, что в сатирической пьесе Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского «С легким паром!, или Однажды в новогоднюю ночь…», которая впоследствии была переработана в сценарий, у персонажа была говорящая фамилия Алкашин. Затем авторы решили превратить пьесу в сценарий для телевизионного фильма, юмористическую линию заменили романтической, а для главного героя подобрали более лиричную фамилию.

Правда, исполнитель этой роли Андрей Мягков в интервью все равно сетовал на то, что после «Иронии судьбы» режиссеры начали приглашать его исключительно на роли пьяниц и неудачников.

