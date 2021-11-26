Как фамилия Нади из «Иронии судьбы»?

Наш ответ:

Главную героиню «Иронии судьбы, или С легким паром!» зовут Надежда Шевелева. На роль советской учительницы, 31 декабря обнаружившей в своей квартире незнакомца, пробовалась целая плеяда известных актрис: Людмила Гурченко, Ольга Волкова, Светлана Немоляева… Последнюю приглашали на пробы целых восемь раз, но каждая оборачивалась провалом. А снимки с фотопроб Гурченко спустя годы и вовсе исчезли из архива самым загадочным образом – кто-то просто выдрал их из альбома. О Барбаре Брыльске Эльдар Рязанов вспомнил практически случайно и с оказией (на «Мосфильме» как раз снимали советско-польский фильм) передал ей сценарий.