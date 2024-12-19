Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Как Драко назвал Гермиону?

Олег Скрынько 19 декабря 2024 Дата обновления: 19 декабря 2024
Наш ответ:

Гермиона и Драко: Противостояние миров

В волшебном мире Гарри Поттера взаимоотношения Гермионы Грейнджер и Драко Малфоя демонстрируют глубокий разрыв между идеалами чистокровных волшебников и маглорождённых. Эти персонажи, несмотря на разные взгляды и принадлежность к разным домам, связаны сложными чувствами, отражающими напряжённость в обществе волшебников.

Как Драко назвал Гермиону

В книге «Гарри Поттер и Тайная комната» напряжение между Гермионой и Драко достигает пика. Малфой, осознавая её талант и успехи, но презирая её происхождение, в ярости называет Гермиону «грязнокровкой». Этот термин, используемый для унижения маглорождённых волшебников, олицетворяет предрассудки и высокомерие чистокровной магической аристократии.
Драко выражает презрение к Гермионе, считая её нечистой из-за отсутствия волшебных корней, несмотря на её выдающиеся способности. Само слово «грязнокровка» несёт в себе глубокий оскорбительный подтекст, сравнимый с расовой или этнической дискриминацией в магловском мире.

Значение термина «грязнокровка»

«Грязнокровка» означает человека, чьи родители не являются волшебниками, но который обладает магическими способностями. В волшебном мире это слово используется исключительно с целью унижения маглорождённых, чтобы подчеркнуть их «несоответствие»  и «низшее» происхождение в глазах чистокровных магов.

Сценарный ход в фильме

В книге, когда Малфой впервые произносит это оскорбление, именно Рон Уизли, выросший в семье волшебников, объясняет Гермионе и Гарри значение этого слова. Этот момент подчёркивает разницу в воспитании, а также демонстрирует Рона как человека, который не разделяет предрассудков, свойственных многим чистокровным.
Однако в экранизации фильма эту роль передают самой Гермионе. Она объясняет значение слова, что выглядит нелогично, ведь она не могла слышать подобные унижения, будучи воспитанной в магловской семье. Этот сценарный ход лишает Рона возможности показать свою добросердечность и подчеркнуть свою позицию против дискриминации.

Конфликт Драко и гермионы показывает, как различия в происхождении и воспитании могут приводить к столкновению идеологий, и как предвзятость одного человека может быть преодолена с помощью таланта и характера другого.


 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Гарри Поттер и Тайная Комната
Гарри Поттер и Тайная Комната мистика, приключения, сказка, семейный
2002, США / Великобритания / Германия
8.0
