Из-за чего умерла Кэтрин в "Грозовом перевале"?

«Грозовой перевал» — новое прочтение культового романа Эмили Бронте, которое вызвало у зрителей неоднозначную реакцию. Рассказываем, что произошло с Кэтрин в концовке экранизации.

Причина смерти главной героини

Кэтрин в «Грозовом перевале» умерла из-за заражения крови после потери ребенка. В отличие от книги, где её смерть наступает вскоре после родов и приходится на середину романа, здесь акцент сделан иначе: Хитклифф не успевает к ней через пустошь, и финальный кадр возвращает зрителя в их детство. Так что в этой версии причина смерти — именно послеродовое осложнение, а не чахотка или душевное истощение, как в оригинале.

