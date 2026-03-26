Из-за чего умерла Кэтрин в "Грозовом перевале"?

«Грозовой перевал» — новое прочтение культового романа Эмили Бронте, которое вызвало у зрителей неоднозначную реакцию. Рассказываем, что произошло с Кэтрин в концовке экранизации.
Кэтрин в «Грозовом перевале» умерла из-за заражения крови после потери ребенка. В отличие от книги, где её смерть наступает вскоре после родов и приходится на середину романа, здесь акцент сделан иначе: Хитклифф не успевает к ней через пустошь, и финальный кадр возвращает зрителя в их детство. Так что в этой версии причина смерти — именно послеродовое осложнение, а не чахотка или душевное истощение, как в оригинале.
На севере Англии живёт небогатый землевладелец. В своём старом поместье «Грозовой перевал» он привечает бездомного мальчика и растит его вместе с дочерью Кэтрин. Девочка даёт приёмышу имя Хитклифф, и они становятся неразлучны. Годы спустя отец разоряется, а Кэтрин оказывается перед выбором мужа. Она решает выйти за обеспеченного соседа — и Хитклифф, не в силах это вынести, исчезает. Спустя время он возвращается уже богатым человеком, чтобы перевернуть жизнь всех, кто его обидел.
Авторизация по e-mail