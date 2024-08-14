Из скольких частей состоит вестерн «Горизонты»?

Наш ответ:

«Горизонты» — эпичный вестерн Кевина Костнера, повествующий об освоении американского Запада. Костнер выступает продюсером, режиссером, соавтором сценария и исполнителем главной роли. Он мечтал реализовать этот проект не один год. В ходе разработки было решено разбить эту сагу на четыре полнометражных фильма. Первая часть, длящаяся три часа, вышла в России 27 июня, тогда как релиз второй (ее хронометраж составляет 2 часа 44 минуты) намечен на ноябрь 2024 года. Дистрибуцией занимается «Парадиз». При этом «Часть 1» провалилась в мировом прокате, собрав лишь $34 млн. По этой причине выпуск «Части 2» был отложен на неопределенный срок. Учитывая эти обстоятельства, не исключено, что Костнеру так и не удастся до конца реализовать свой амбициозный замысел, ради которого он покинул хитовый сериал «Йеллоустоун».



На Rotten Tomatoes у первой части «Горизонтов» лишь 49% положительных рецензий. Рядовым зрителям фильм понравился больше — 70% отзывов оказались благосклонными.