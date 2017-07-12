Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Киноафиша
Спроси Киноафишу
Фильмы
Из какого фильма песня «Веселый ветер»?
Темы
Новые
Без ответа
Задать вопрос
Из какого фильма песня «Веселый ветер»?
Почемучка
12 июля 2017
Дата обновления: 12 июля 2017
Наш ответ:
Песня «Веселый ветер» - из советского фильма «Дети капитана Гранта». Видео:
Теги:
песни и музыка из фильмов
Похожие вопросы
Кто поет за Нагиева в фильме «Самый лучший день»?
Из какого фильма песня «Нам нужна одна победа»?
В каких фильмах играют песни Imagine Dragons?
Из какого фильма песня «Вечная любовь»?
В каких фильмах играют песни Булата Окуджавы?
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"?
31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"?
1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"?
16 комментариев
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Авторизация по e-mail