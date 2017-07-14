Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Из какого фильма песня «Позвони мне позвони»?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Песня «Позвони мне позвони» - из фильма «Карнавал». В самом фильме эту и другие песни за Муравьеву исполняет Жанна Рождественская. Хотя и сама Ирина Муравьева умела прилично петь, Лиознова хотела, чтобы вокал был более профессиональным. Хотя Муравьевой в целом понравилось исполнение Рождественской, она всё же была недовольна, что ей не дали спеть своим голосом, и поэтому в 1983 году, после выхода фильма на экран, фирма «Мелодия» выпустила гибкую грампластинку «миньон» со шлягером «Позвони мне, позвони…» в исполнении Муравьевой.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Карнавал
Карнавал комедия, мюзикл
1981, СССР
7.0
