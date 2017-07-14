Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Из какого фильма песня «Генералы песчаных карьеров»?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Песня «Генералы песчаных карьеров» - из фильма «Генералы песчаных карьеров» (англ. The Sandpit Generals, в прокате также The Defiant, The Wild Pack) 1971 года. В СССР завоевала популярность русская версия песни «Марш рыбаков» из этого фильма. Песню «Генералы песчаных карьеров» исполняли квартет «Аккорд» и группа «Несчастный случай» — в фильме «Старые песни о главном 3» (этот известный вариант, однако, практически не имеет отношения к оригинальному сюжету и непосредственно соответствует содержанию фильма).

Видео:

Теги: песни и музыка из фильмов
Комментарии Обсудить в чате
