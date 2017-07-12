Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Киноафиша
Спроси Киноафишу
Фильмы
Из какого фильма песня «Без тебя»?
Темы
Новые
Без ответа
Задать вопрос
Из какого фильма песня «Без тебя»?
Задаёт вопрос:
Почемучка
Наш ответ:
Киноафиша
Дата ответа: 12 июля 2017
Песня «Без тебя» - из фильма «Ландыш серебристый». Видео:
Теги:
песни и музыка из фильмов
Похожие вопросы
Кто поет за Нагиева в фильме «Самый лучший день»?
Из какого фильма песня «Нам нужна одна победа»?
В каких фильмах играют песни Imagine Dragons?
Из какого фильма песня «Вечная любовь»?
В каких фильмах играют песни Булата Окуджавы?
Упоминающиеся фильмы и сериалы
Ландыш серебристый
комедия, мелодрама, мюзикл
2000, Россия
6.0
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Не получается купить билет через приложение
1 комментарий
Когда выйдет 2 сезон сериала "Герои старшей школы"?
3 комментария
Когда выйдет второй сезон сериала «Киберкраш»?
81 комментарий
Ела семь раз в день и без хлеба: какой диеты придерживалась Хюррем, чтобы привлекать султана
Триквел «Крестного отца» тоже мог быть шедевром, если бы не ошибка в кастинге: фанаты винят в провале эту звезду
Фильмы Гайдая сделали Еремину звездой, но она бросила карьеру ради США: как сейчас живет самая красивая актриса СССР
До «Аватара 3» Кэмерон снял еще один фильм и сериал про на’ви: смотрели от силы тысячи фанатов, хотя там раскрыли историю Пандоры
Султан Сулейман никогда не любил Хюррем по настоящему: одна сцена в «Великолепном веке» подтверждает это раз и навсегда
Ничего не планируйте на 27-29 ноября: стриминги подарят сразу 6 мощных премьер – от отечественного «Дандадана» до комедии с Мадяновым
Усть-Марсианск, Юпитербург и Киберпатрики: ради съемок «Кибердеревни» создатели преодолели тысячи км, но Землю не покидали
«Совершенно новый проект»: Руперт Гринт готов снова сыграть Рона Уизли, но в Гриффиндоре его больше не ждите
Секрет под шляпой: почему Смоляков скрывает лысину, даже когда не снимается в «Мосгазе»
Прибыл Годжо Сатору, но его смели: 7 дней «Магическая битва» была в топе проката – а потом ей утерло нос аниме, собравшее в мире $168 млн
«Муха укусила»: тест на знание цитат Мягкова - угадайте по одной фразе (в этот раз без «Иронии»)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Авторизация по e-mail