Из какого дерева сделан Буратино?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 28 января 2026 Дата обновления ответа: 28 января 2026

«Буратино» — нашумевшая киноновинка 2026 года, основанная на одноименной детской книге.

На вопрос, из какого дерева сделан Буратино, однозначного ответа нет, но есть интересные теории.

Основная версия склоняется к сосне. На это косвенно указывает имя его итальянского «брата» — Пинокио (pino по-итальянски и означает «сосна»). Логично предположить, что и русский персонаж мог быть вырезан из того же материала.

Однако Алексей Толстой, создавая свою историю, мог адаптировать её к русским реалиям. Если рассуждать с бытовой точки зрения, его отец, бедный столяр Папа Карло, вряд ли покупал специальную древесину. Скорее всего, он использовал то, что было под рукой для растопки — обычное берёзовое или осиновое полено. Эти породы были самым доступным и дешёвым топливом.

Есть даже «следственный» аргумент: Буратино был вырезан всего за несколько часов. Сосна — мягкая порода, и работа с ней шла бы быстрее, чем с твёрдой берёзой или вязкой осиной. Это в пользу сосновой версии.

Таким образом, вопрос остаётся открытым. Для точного ответа потребовалось бы настоящее расследование: глубже изучить текст Толстого и даже провести эксперимент, вырезая куклу из разных пород дерева. Так что загадка материала Буратино — это по-настоящему детективная история.

