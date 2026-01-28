«Буратино» — нашумевшая киноновинка 2026 года, основанная на одноименной детской книге.

Из какого дерева сделан Буратино

На вопрос, из какого дерева сделан Буратино, однозначного ответа нет, но есть интересные теории.



Основная версия склоняется к сосне. На это косвенно указывает имя его итальянского «брата» — Пинокио (pino по-итальянски и означает «сосна»). Логично предположить, что и русский персонаж мог быть вырезан из того же материала.



Однако Алексей Толстой, создавая свою историю, мог адаптировать её к русским реалиям. Если рассуждать с бытовой точки зрения, его отец, бедный столяр Папа Карло, вряд ли покупал специальную древесину. Скорее всего, он использовал то, что было под рукой для растопки — обычное берёзовое или осиновое полено. Эти породы были самым доступным и дешёвым топливом.



Есть даже «следственный» аргумент: Буратино был вырезан всего за несколько часов. Сосна — мягкая порода, и работа с ней шла бы быстрее, чем с твёрдой берёзой или вязкой осиной. Это в пользу сосновой версии.



Таким образом, вопрос остаётся открытым. Для точного ответа потребовалось бы настоящее расследование: глубже изучить текст Толстого и даже провести эксперимент, вырезая куклу из разных пород дерева. Так что загадка материала Буратино — это по-настоящему детективная история.