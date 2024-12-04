Меню
Из чего состоит крем, упоминаемый в фильме «Москва слезам не верит»?

Олег Скрынько 4 декабря 2024 Дата обновления: 4 декабря 2024
Наш ответ:

Во второй серии картины «Москва слезам не верит» повзрослевшие главные героини собираются за столом на даче и обсуждают омолаживающий крем для кожи. Люда (Ирина Муравьева) говорит: «Мажешь лицо, и такое ощущение утром — ну просто девочка стала, ни одной морщинки!» Катерина (Вера Алентова) в ответ: «А из чего? Из чего крэм?» Ответ Люда шепчет Кате на ушко, после чего подруги смеются. Речь о креме, содержащем спермацет. Очевидно, Люда тихонько говорит Кате, что крем сделан из семени кита, хотя это не соответствует действительности. Спермацет — не имеющее вкуса и запаха вещество животного происхождения, получаемое при охлаждении жира, который содержится в фиброзном мешке в голове кашалота. Ранее спермацет ошибочно принимали за сперму кита. Ныне в косметологии и фармацевтике преимущественно используется искусственно синтезируемый главный компонент спермацета — цетилпальмитат.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Москва слезам не верит
Москва слезам не верит мелодрама, комедия
1979, СССР
8.0
