Гермиона — единственный ребенок?

Олег Скрынько 20 декабря 2024 Дата обновления: 20 декабря 2024
Наш ответ:

Гермиона Грейнджер действительно единственный ребёнок в своей семье. Её родители — магглы, оба работают стоматологами. Интересно, что изначально автор книг, Джоан Роулинг, планировала дать Гермионе младшую сестру.

Этот факт подтверждается словами самой Гермионы, когда она говорит: «Никто в моей семье не имеет отношения к магии».

Однако идея так и не была реализована. Роулинг не нашла способа органично вписать сестру в повествование, а позже решила, что уже слишком поздно добавлять нового персонажа.

Особенности образа Гермионы

В книгах Гермиона описывается как девочка с большими передними зубами, что стало причиной некоторых забавных эпизодов. Например, в одной из сцен профессор Снегг язвительно отметил, что не заметил разницы, когда Гермиона случайно увеличила себе зубы.
Интересно, что в экранизации режиссёр первой части, Крис Коламбус, пытался использовать фальшивые зубы для Эммы Уотсон, чтобы сохранить соответствие с описанием в книге. Однако из-за неудобства для актрисы от этой идеи отказались. Тем не менее, в последней сцене фильма можно заметить, что размер фальшивых зубов был значительно уменьшен.
Таким образом, Гермиона Грейнджер остаётся единственным ребёнком в семье, но её история могла бы быть иной, если бы Роулинг решила воплотить свои ранние замыслы.

