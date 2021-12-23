Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где жил герой в фильме «Бриллиантовая рука»?

Где жил герой в фильме «Бриллиантовая рука»?

Елена Королева 23 декабря 2021 Дата обновления: 23 декабря 2021
Наш ответ:

По сюжету, Семен Семенович Горбунков со своей семьей проживал в вымышленном городе Черноморске. Он представлял собой собирательный образ советского приморского города. Натурные съемки велись в Краснодарском крае, основными локациями стали Сочи, Туапсе, Адлер. Дом, в котором находится квартира Горбункова (в фильме это дом № 21 на Морской улице), снимали в Сочи на улице Донской. Кроме того, ряд сцен был снят в специально построенных павильонах на «Мосфильме».

Например, ресторан «Плакучая ива», в котором проходила операция «Дичь», был тщательно созданной декорацией – настолько убедительной, что зрители до сих пор думают, что это заведение существовало в реальности.

Бриллиантовая рука
Бриллиантовая рука комедия, приключения, криминал
1968, СССР
8.0
