Где жил герой в фильме «Бриллиантовая рука»?

Наш ответ:

По сюжету, Семен Семенович Горбунков со своей семьей проживал в вымышленном городе Черноморске. Он представлял собой собирательный образ советского приморского города. Натурные съемки велись в Краснодарском крае, основными локациями стали Сочи, Туапсе, Адлер. Дом, в котором находится квартира Горбункова (в фильме это дом № 21 на Морской улице), снимали в Сочи на улице Донской. Кроме того, ряд сцен был снят в специально построенных павильонах на «Мосфильме».