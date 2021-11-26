Где в Сочи снимали «Бриллиантовую руку»?

Наш ответ:

Большинство сцен из «Бриллиантовой руки» были сняты в Краснодарском крае. Сочи стал одной из основных съемочных локаций. В кадре засветились такие городские уголки, как улица Донская (здесь располагался дом, в котором, по сюжету, проживало семейство Горбунковых), улица Просвещения (по ней герои прогуливались) и, конечно же, порт, в котором снимались сцены посадки пассажиров на теплоход «Михаил Светлов». Поблизости, на морском вокзале, для артистов была оборудована зона отдыха, где в перерыве можно было перекусить, поправить грим, отдохнуть в тени и прохладе.