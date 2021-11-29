Где в Медвежьегорске снимали «Любовь и голуби»?

Наш ответ:

Дом, в котором, по сюжету, проживало семейство Кузякиных, до сих пор находится в Медвежьегорске по адресу: улица Нижняя, 12. Изначально Владимир Меньшов планировал снимать «Любовь и голуби» в Сибири, но экспедиция туда обошлась бы съемочной группе в круглую сумму. Тогда начали искать натуру поближе к Москве и в конце концов остановили выбор на Карелии. Домик на берегу реки Кумса сразу же привлек внимание Меньшова, туда и решили поселить главных героев. А настил, на котором плясали кадриль, поставили на месте огорода, где выращивали картошку. Кстати, большая часть массовки в фильме – не профессиональные актеры, а местные жители.