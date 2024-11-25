Меню
Где в Крыму снимали фильм «Кавказская пленница»?

Где в Крыму снимали фильм «Кавказская пленница»?

Олег Скрынько 25 ноября 2024 Дата обновления: 25 ноября 2024
Наш ответ:

«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» — советская комедия Леонида Гайдая, вышедшая в 1966 году. По сюжету действие разворачивается на Кавказе, но основная часть съемок прошла не там, а в Крыму. Отсняв часть материала в павильонах студии «Мосфильм», творческая команда взялась за натурные съемки, отправившись в Крым. Там работа велась в Алуште, поселке Лучистое и Долине Привидений. Долина Привидений — регион в Крыму, который представляет собой скопление скал необыкновенной формы на западном склоне южной гряды массива Демерджи (находится близ Алушты). Также рад сцен был отснят на Кавказе. Локациями стали район Красной Поляны, река Мзымта и в Абхазии (дорога к озеру Рица).

Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика комедия
1966, СССР
8.0
