Где в Баку снимали «Бриллиантовую руку»?

Наш ответ:

Атмосферу экзотического арабского города для съемок удалось воссоздать в одном из старинных районов Баку — Ичери-шехер. Съемочный процесс проходил в сентябре 1968 года и длился около двух недель.

Ичери-шехер (что переводится как «Внутренний город») местные жители нередко называют «старым городом» или «крепостью» («Qala»). Этот исторический квартал стал столицей государства ширваншахов в XII веке. Тогда Баку был укреплен и превращен в мощную цитадель: достроили верхнюю часть Девичьей башни, которая, как предполагается, изначально была зороастрийским храмом, а также возвели мощные стены, шахский дворец и другие укрепления.

Большинство архитектурных памятников в этом районе появились позже — в XVIII–XIX веках, во времена правления бакинских ханов. До начала активной добычи нефти Ичери-шехер был фактически всем городом Баку, а масштабная застройка за пределами старого города началась сравнительно недавно, в историческом масштабе.

Чтобы создать ощущение аутентичности, на улицах квартала разместили детали, подчеркивающие атмосферу арабского города: старинные иностранные автомобили, надписи на английском и арабском языках, женщин в паранджах, запряженные лошадьми дилижансы, верблюдов с наездниками, стариков в арабских куфиях.

События фильма начинаются на улице Зейналлы, на фоне которой заметно выделяется Девичья башня. По сюжету «руссо туристо» прогуливаются по городу, и Семён Семёнович едва не оказывается под копытами осла. Затем герои сталкиваются с колоритным регулировщиком, который умудряется управлять движением автомобилей, лошадей и даже верблюдов. Интересно, что этот персонаж — реальная личность, старшина Курбан Мазанов, легенда Баку тех лет. Снимать его в фильме изначально не планировалось, но режиссер быстро узнал о его популярности и включил в картину.

Следующие сцены разворачиваются на улице Сабира, где герои неожиданно сталкиваются с экскурсоводом. Тот рассказывает про вымышленного Шимуншина Шаха Третьего, а на заднем плане можно заметить одну из крепостных полубашен. После этого Семён Семёнович встречает у старинной двери даму легкого поведения, а затем действия переносятся внутрь дворца ширваншахов, где экскурсовод разрешает туристам осмотреться самостоятельно.

На улице Бухарской (в советское время — Герцена, ныне — Вели Мамедова) Геша наконец-то убегает от Семёна Семёновича. Последний, пытаясь найти своего друга, идет по улице Кичик Гала («Малая крепостная»), где тогда располагался Бакинский совет (сейчас — здание мэрии), а напротив находился Губернаторский сад.

Именно здесь, на Малой крепостной улице, Семён Семёнович поскальзывается у аптеки и произносит свою знаменитую фразу: «Чёрт побери!»





Вывески на зданиях были сделаны специально для фильма, и до наших дней они не сохранились. Однако сейчас на этом месте работает кафе с манекенами героев, которых играли Миронов и Никулин. Это популярное место для туристов, особенно тех, кто приезжает из России, чтобы прикоснуться к знаменитым эпизодам фильма.