Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снят фильм «Всадник без головы»?

Елена Королева 7 декабря 2021 Дата обновления: 7 декабря 2021
Наш ответ:

Как и многие приключенческие фильмы советской эпохи, «Всадник без головы» по одноименному роману Майна Рида был снят в Крыму. Изначально создатели картины планировали сделать основной съемочной локацией Белую скалу, окрестности которой идеально вписывались в жанр вестерна. Однако на тот момент скала была занята съемочной группой фильма «Чиполлино», и команде «Всадника» пришлось переместиться в Красную Балку. В кадре появились такие крымские достопримечательности, как Воронцовский парк, Ливадийский дворец, Крымский центральный заповедник.

Часть съемок проходила в Азербайджане, где были сняты начальные сцены фильма – караван Вудли Пойндекстера и выжженная огнем равнина.

 

Людмила Савельева
Людмила Савельева
Олег Видов
Олег Видов
Oleg Vidov
Алехандро Луго
Alejandro Lugo
Эслинда Нуньес
Eslinda Nuñez
Иван Петров
