Где снят фильм «Всадник без головы»?

Как и многие приключенческие фильмы советской эпохи, «Всадник без головы» по одноименному роману Майна Рида был снят в Крыму. Изначально создатели картины планировали сделать основной съемочной локацией Белую скалу, окрестности которой идеально вписывались в жанр вестерна. Однако на тот момент скала была занята съемочной группой фильма «Чиполлино», и команде «Всадника» пришлось переместиться в Красную Балку. В кадре появились такие крымские достопримечательности, как Воронцовский парк, Ливадийский дворец, Крымский центральный заповедник.
Часть съемок проходила в Азербайджане, где были сняты начальные сцены фильма – караван Вудли Пойндекстера и выжженная огнем равнина.
