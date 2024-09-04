Где сняли "Сумерки"?

Наш ответ:

"Сумерки" — культовая кинолента XXI века, которая не только сделала Роберта Паттинсона и Кристен Стюарт суперзвездами, но и положила начало целой эпохе романтического вампирского фэнтези. Основная часть съемок первой части проходила в живописных местах штата Орегон, в окрестностях Портленда, а также в небольшом городке Сент-Хеленс, расположенном всего в 45 километрах от мегаполиса. Школа, где разворачиваются ключевые события фильма, — это реальная Kalama High School, расположенная в штате Вашингтон.



По сюжету, семнадцатилетняя Белла переезжает к своему отцу в тихий городок Форкс, где ее жизнь резко меняется. Она влюбляется в загадочного одноклассника, который оказывается вампиром, принадлежащим к семье, решившей отказаться от традиционных нападений на людей. Влюбленность в вампира — это страшно? Это романтично, мучительно и прекрасно, но едва ли может закончиться счастливо, особенно в мире, где вечное противостояние вампирских кланов делает любое отличие смертельно опасным.