Где сняли фильм «Золушка»?

Олег Скрынько 11 сентября 2024 Дата обновления: 11 сентября 2024
Наш ответ:

«Золушка» — советский фэнтезийный фильм, вышедший в 1947 году. В основу ставшей классической картины легла знаменитая одноименная сказка Шарля Перро. Производством занималась студия «Ленфильм». В 2009 году оригинальный черно-белый фильм был отреставрирован, тогда как в 2010 году была представлена его цветная версия. Колоризация была осуществлена в США на студии Legend Films.

Съемки натурных сцен прошли в Риге и ее окрестностях, тогда как интерьерные сцены были отсняты в павильонах «Ленфильма» на фоне специально изготовленных декораций. Эскизы для них подготовил театральный художники и постановщик Николай Акимов. Он же работал над костюмами, которые были пошиты в ателье «Ленфильма». Часть реквизита была позаимствована у ленинградских театров. Любопытно, что при производстве применялись комбинированные съемки — кинематографисты использовали метод аддитивного транспаранта.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Золушка
Золушка сказка, семейный
1947, СССР
7.0
