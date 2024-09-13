Где сняли фильм «Гараж»?

Наш ответ:

«Гараж» — комедийная драма Эльдара Рязанова с обширным актерским составом, в который вошли звезды советского кино. Премьера картины состоялась в 1979 году. Основная часть материала была отснята в одном из павильонов студии «Мосфильм». Любопытно, что гаражи, строительство которых показано в фильме, реальны. Именно во время производства картины они возводились в Москве по адресу 2-й Мосфильмовский переулок, 21А. Что до вымышленного НИИ «Охраны животных от окружающей среды», где по сюжету работают и заседают главные герои, то фасадом этого учреждения стала усадьба Воронцовых-Раевских в Москве на улице Петровка. Ныне там располагается Генеральная прокуратура РФ. Музей, по которому в начале фильма идет героиня Лии Ахеджаковой, — это Зоологический музей РАН, находящийся в Санкт-Петербурге.