Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимался фильм "Пальма 2"?

Где снимался фильм "Пальма 2"?

Олег Скрынько 3 апреля 2025 Дата обновления: 3 апреля 2025
Наш ответ:

Производство фильма «Пальма 2» стартовало в августе 2023 года, а съёмки проходили в Москве и Подмосковье. В ноябре того же года работа на площадке была завершена. Изначально премьера была назначена на 24 октября 2024 года, однако позже её перенесли на 20 марта 2025 года.

Также напомним вам сюжет кинокартины. Оставив карьеру в большой авиации, лётчик Вячеслав Лазарев вместе с семьёй переезжает в провинцию, где продолжает подниматься в небо, но уже на небольшом АН-2. Их жизнь идёт своим чередом, пока однажды сын Лазарева, Коля, не приносит домой маленького медвежонка, которого называет Мансур. Однако радость оказывается недолгой – косолапого похищают браконьеры. На помощь ему спешит преданная овчарка Пальма, и теперь им вдвоём предстоит пробраться сквозь лес, полный диких зверей и опасностей. Тем временем семья Лазаревых отправляется на поиски своих четвероногих друзей, заново осознавая, что значит быть по-настоящему близкими.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Пальма 2
Пальма 2 семейный, приключения
2024, Россия
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Сценаристы все испортили? Почему фанаты отвернулись от Джихана во втором сезоне «Далекого города»
Пять фильмов Тиграна Кеосаяна, которые лучше всего показывают его путь в кино
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше