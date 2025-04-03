Где снимался фильм "Пальма 2"?

Наш ответ:

Производство фильма «Пальма 2» стартовало в августе 2023 года, а съёмки проходили в Москве и Подмосковье. В ноябре того же года работа на площадке была завершена. Изначально премьера была назначена на 24 октября 2024 года, однако позже её перенесли на 20 марта 2025 года.



Также напомним вам сюжет кинокартины. Оставив карьеру в большой авиации, лётчик Вячеслав Лазарев вместе с семьёй переезжает в провинцию, где продолжает подниматься в небо, но уже на небольшом АН-2. Их жизнь идёт своим чередом, пока однажды сын Лазарева, Коля, не приносит домой маленького медвежонка, которого называет Мансур. Однако радость оказывается недолгой – косолапого похищают браконьеры. На помощь ему спешит преданная овчарка Пальма, и теперь им вдвоём предстоит пробраться сквозь лес, полный диких зверей и опасностей. Тем временем семья Лазаревых отправляется на поиски своих четвероногих друзей, заново осознавая, что значит быть по-настоящему близкими.