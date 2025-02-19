Где снимался фильм «Оставь это ветру»?

Наш ответ:

«Оставь это ветру» — турецкая романтическая комедия, вышедшая в российский прокат 6 февраля 2025 года. Съемки проходили в Стамбуле и на живописном полуострове Чемше, который находится в Эгейском море (западное побережье Турции). Фильм повествует парне Эге и девушке Аслы. Они знакомы едва не всю жизнь, но не виделись с детства. Оба являются наследниками крупной компании. Получив образование за рубежом, Эге вернулся в Турцию, но отказался от деловой карьеры, решив стать серфером. Аслы, напротив, возглавила компанию. Чтобы спасти фирму от краха, Аслы решает построить роскошный отель в местности, где проживает Эге. Девушка должна убедить его продать свою землю.