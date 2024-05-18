Где снимался фильм «Ненормальный»?

«Ненормальный» — российская вдохновляющая драма с элементами комедии. Основная часть съемок прошла в китайском портовом мегаполисе Шанхай, тогда как остальной материал был отснят в Новороссийске и Москве. «Ненормальный» стал первой иностранной картиной, производство которой прошло в Китае после завершения пандемии COVID-19. Правда, изначально создатели фильма планировали отправиться в США, но из-за неблагоприятной геополитической ситуации в итоге выбор пал на Китай. В картине появляются некоторые архитектурные достопримечательности Шанхая, а также ночной город, усеянный огнями. Съемки в Шанхае прошли летом 2023 года. В прокат «Ненормальный» вышел 28 марта 2024 года, в итоге собрав лишь 78 млн рублей при бюджете в размере 430 млн. 300 млн были выделены Фондом кино на безвозвратной основе.
