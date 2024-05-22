Меню
Где снимался фильм "Город ангелов"?

Олег Скрынько 22 мая 2024 Дата обновления: 22 мая 2024
Наш ответ:

"Город ангелов" — ремейк культового фильма "Небо над Берлином" режиссера Вима Вендерса. В то время как оригинальный фильм 1980-х годов был создан как дань уважения Западному Берлину, события американской версии переносятся в Лос-Анджелес. Съёмки проходили в окрестностях озера Тахо и округе Керн, а сцена «падения» была частично снята в Банке Америки в Лос-Анджелесе. Смерть Райана снимали на Олд-Милл-роуд в Крестлайне, Калифорния. Библиотечные сцены были сняты в Публичной библиотеке Сан-Франциско, а некоторые эпизоды — на пляже Малибу.

По сюжету ангелы живут не на небесах, а невидимо присутствуют рядом с людьми, прислушиваясь к их мыслям, направляя их поступки и утешая в минуты отчаяния. Однако ангелы не могут ощутить человеческие чувства: вкус черного кофе, боль порезанного пальца или любовь. Некоторых из них это так привлекает к людям, что они теряют свои крылья и превращаются в простых смертных. Так происходит и с героем фильма, которого на Землю привела любовь к женщине.

