Где снимали стройку в фильме "Операция ы"?

«Операция Ы» — это культовая комедия советского кинематографа. Знаменитые события, связанные с трудотерапией Феди, который лечился от хулиганства на стройке, снимались в трёх разных местах: в павильонах «Мосфильма», в Одессе и на улице Седова в Москве, рядом с Троицким храмом.



Фильм состоит из трёх новелл, каждая из которых рассказывает отдельную историю. В первой Шурик, студент и добровольный следователь, помогает разыскать злоумышленников, которые пытаются украсть драгоценности. Он обнаруживает, что жертва преступления — на самом деле, преступник, и устраивает хитроумную операцию, чтобы разоблачить его. Во второй Шурик работает с коллегой, который оказался ленивым и некомпетентным. Он решает помочь своему напарнику, но из-за его нерасторопности сталкивается с несколькими курьёзами и комичными ситуациями. В третьей группа пенсионеров решает взяться за грабежи, но сталкивается с непредвиденными трудностями. Несмотря на их возраста, Шурик становится свидетелем их странных планов, и всё заканчивается комической развязкой.