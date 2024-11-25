Меню
Где снимали стройку в фильме "Операция ы"?

Где снимали стройку в фильме "Операция ы"?

Олег Скрынько 25 ноября 2024 Дата обновления: 25 ноября 2024
Наш ответ:

«Операция Ы» — это культовая комедия советского кинематографа. Знаменитые события, связанные с трудотерапией Феди, который лечился от хулиганства на стройке, снимались в трёх разных местах: в павильонах «Мосфильма», в Одессе и на улице Седова в Москве, рядом с Троицким храмом.

Фильм состоит из трёх новелл, каждая из которых рассказывает отдельную историю. В первой Шурик, студент и добровольный следователь, помогает разыскать злоумышленников, которые пытаются украсть драгоценности. Он обнаруживает, что жертва преступления — на самом деле, преступник, и устраивает хитроумную операцию, чтобы разоблачить его. Во второй Шурик работает с коллегой, который оказался ленивым и некомпетентным. Он решает помочь своему напарнику, но из-за его нерасторопности сталкивается с несколькими курьёзами и комичными ситуациями. В третьей группа пенсионеров решает взяться за грабежи, но сталкивается с непредвиденными трудностями. Несмотря на их возраста, Шурик становится свидетелем их странных планов, и всё заканчивается комической развязкой.

