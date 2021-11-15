Меню
Где снимали «Стрельцова»?

Где снимали «Стрельцова»?

Елена Королева 15 ноября 2021 Дата обновления: 15 ноября 2021
Наш ответ:

Основанная на реальных событиях биографическая драма «Стрельцов» о судьбе звезды советского футбола Эдуарде Стрельцове снималась в Москве, Подмосковье и Рославле. Значительную часть сцен отсняли на домашнем стадионе ФК «Торпедо», где реальный Стрельцов отыграл большую часть своей футбольной карьеры. Чтобы имитировать поле и трибуны зарубежных стадионов тех лет, кинематографисты использовали хромакей. Сцены с тюремным заключением снимали в промышленной зоне Павловского Посада в Московской области.

Кроме того, в кадре можно увидеть стадион «Большедворский» в Павлово-Посадском районе, Люберцы и железнодорожный вокзал города Рославль в Смоленской области.

 

Стрельцов
Стрельцов биография, спорт, драма
2020, Россия
5.0
