Где снимали «Стрельцова»?

Основанная на реальных событиях биографическая драма «Стрельцов» о судьбе звезды советского футбола Эдуарде Стрельцове снималась в Москве, Подмосковье и Рославле. Значительную часть сцен отсняли на домашнем стадионе ФК «Торпедо», где реальный Стрельцов отыграл большую часть своей футбольной карьеры. Чтобы имитировать поле и трибуны зарубежных стадионов тех лет, кинематографисты использовали хромакей. Сцены с тюремным заключением снимали в промышленной зоне Павловского Посада в Московской области.
Кроме того, в кадре можно увидеть стадион «Большедворский» в Павлово-Посадском районе, Люберцы и железнодорожный вокзал города Рославль в Смоленской области.
