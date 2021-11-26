Меню
Где снимали Стамбул в фильме «Бриллиантовая рука»?

Елена Королева 26 ноября 2021 Дата обновления: 26 ноября 2021
Наш ответ:

В советское время кинематографистам крайне редко удавалось выбраться на съемки за рубеж, и создатели «Бриллиантовой руки» не стали исключением. В роли Стамбула – последнего пункта в путешествии по Средиземному морю – выступил город Баку в Азербайджане. Чтобы придать бакинским улочкам заграничный вид, киношники развесили повсюду вывески с надписями на английском, арабском, фарси и других иностранных языках, но внимательные зрители все равно разглядели за ними местные достопримечательности.

Съемки проходили в жилом квартале Ичери-шехер, в кадр попали практически все туристические места – Девичья башня, дворец Ширваншахов, Джума-мечеть и многие другие.

 

Бриллиантовая рука
Бриллиантовая рука комедия, приключения, криминал
1968, СССР
8.0
