Где снимали советский фильм «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго»?

Съемки фильма по мотивам романа Вальтера Скотта проходили на Украине. Натурные сцены снимались в двух старинных городах – Каменец-Подольском и Черновцы. В роли осажденного замка выступила Хотинская крепость, расположенная в городе Хотин и признанная одним из семи чудес Украины. Живописное строение было возведено в XV веке по воле правителя Молдавского княжества Стефана III Великого.
Помимо «Баллады о доблестном рыцаре Айвенго», в советские годы в стенах крепости были сняты такие исторические и приключенческие фильмы, как «Стрелы Робин Гуда» (1975), «Д’Артаньян и три мушкетера» (1978), «Черная стрела» (1985) и многие другие.
