Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали сказку «Морозко» 1964 года?

Где снимали сказку «Морозко» 1964 года?

Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 28 ноября 2024
Наш ответ:

Съемки легендарной сказочной картины проходили в Подмосковье. У режиссера Александра Роу было излюбленное место – деревня Гигирево Одинцовского района, где он снимал не только «Морозко», но и «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1961), «Огонь, вода и… медные трубы» (1968), «Варвара-краса, длинная коса» (1969). Киношнику в шутку даже прозвали деревню «ГигиРоу». В массовке снимались все местные жители, от мала до велика, причем режиссер относился к ним так же серьезно, как к профессиональным актерам. В сцене, где Марфушка ловит гуся, Роу за кадром специально смешил ребятишек из массовки, чтобы веселье было искренним.

По словам участников съемок, режиссер и сам походил на Морозко – на площадке у него царил такой же порядок, как в тереме сказочного персонажа.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Александр Роу
Александр Роу
Alexander Rou
Наталья Седых

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Морозко
Морозко детский, семейный, сказка
1964, СССР
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
В главных ролях Петербург и Боярская: где и когда выйдет сериал «Царь ночи»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше