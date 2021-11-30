Где снимали сказку «Морозко» 1964 года?

Наш ответ:

Съемки легендарной сказочной картины проходили в Подмосковье. У режиссера Александра Роу было излюбленное место – деревня Гигирево Одинцовского района, где он снимал не только «Морозко», но и «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1961), «Огонь, вода и… медные трубы» (1968), «Варвара-краса, длинная коса» (1969). Киношнику в шутку даже прозвали деревню «ГигиРоу». В массовке снимались все местные жители, от мала до велика, причем режиссер относился к ним так же серьезно, как к профессиональным актерам. В сцене, где Марфушка ловит гуся, Роу за кадром специально смешил ребятишек из массовки, чтобы веселье было искренним.