Где снимали сказку «Марья-искусница»?

Наш ответ:

Большинство сцен было снято в павильонах Киностудии имени Горького, а вот натурные съемки проходили в Ялте. Специально для работы над подводными сценами скалы в ялтинском ущелье покрасили в синий и коричневый цвета, а рядом выстроили декорации. Кстати, южное солнце сыграло злую шутку с Виктором Переваловым, исполнившим в картине роль Иванушки. Перед началом съемок юному артисту дали три дня отдыха, и, разумеется, он проводил их на пляже. И все было бы хорошо, если бы он не обгорел под палящим солнцем. На съемочной площадке Виктору приходилось носить парик, рубаху из грубого льна и котомку на плечах, что не добавляло комфорта.