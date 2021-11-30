Где снимали сказку «Марья-искусница»?

Меню
Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 30 ноября 2021
Наш ответ:

Большинство сцен было снято в павильонах Киностудии имени Горького, а вот натурные съемки проходили в Ялте. Специально для работы над подводными сценами скалы в ялтинском ущелье покрасили в синий и коричневый цвета, а рядом выстроили декорации. Кстати, южное солнце сыграло злую шутку с Виктором Переваловым, исполнившим в картине роль Иванушки. Перед началом съемок юному артисту дали три дня отдыха, и, разумеется, он проводил их на пляже. И все было бы хорошо, если бы он не обгорел под палящим солнцем. На съемочной площадке Виктору приходилось носить парик, рубаху из грубого льна и котомку на плечах, что не добавляло комфорта.

Позднее актер вспоминал, что в кадре едва сдерживал слезы – такими большими неудобствами обернулся для него ялтинский «загар».

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Виктор Перевалов
Viktor Perevalov
